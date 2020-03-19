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Eyüpsultan'da koronavirüs önlemleri sürüyor

Eyüpsultan Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

19.03.2020 12:58 | Son Güncelleme: 19.03.2020 13:18
Eyüpsultan'da koronavirüs önlemleri sürüyor
Eyüpsultan Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler her gün düzenli olarak ilçenin farklı mahallelerinde temizlik ve dezenfeksiyon yapıyor. Çalışmalarda önce cadde, sokaklar, çöp konteynerleri, apartman girişleri yıkanırken, sonrasında özel solüsyonlarla dezenfekte işlemi gerçekleştiriliyor.
Çalışma kapsamında Emniyettepe Mahallesi'nde çöp konteynerlerini yıkayıp dezenfekte eden ekipler, cadde ve sokakları da basınçlı suyla yıkadı.
Öte yandan çalışmanın her gün belirlenen mahallelerde süreceği belirtildi.
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Kaynak: AA

Etiketler : Eyüpsultan Belediyesi, Güncel

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