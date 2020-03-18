Menü
Haberler››Güncel››Eyüpsultan'da koronavirüse karşı dezenfekte işlemleri sürüyor - Güncel

Eyüpsultan'da koronavirüse karşı dezenfekte işlemleri sürüyor

Eyüpsultan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

18.03.2020 17:10 | Son Güncelleme: 18.03.2020 17:10
Eyüpsultan'da koronavirüse karşı dezenfekte işlemleri sürüyor
Eyüpsultan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler her gün düzenli olarak ilçenin farklı mahallelerinde temizlik ve dezenfeksiyon yapıyor.
Çalışmalarda önce cadde, sokaklar, çöp konteynerleri, apartman girişleri yıkanırken, sonrasında özel solüsyonlarla dezenfekte işlemi gerçekleştiriliyor.
Çalışmaların ilk etabında Yeşilpınar, Defterdar ve Kemerburgaz mahallelerinde dezenfeksiyon işlemleri yapıldı. Söz konusu çalışmalar virüs tehdidi ortadan kalkıncaya kadar mahallelerde periyodik olarak her gün tekrarlanacak.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Eyüpsultan Belediyesi, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Kapalı olması gereken kahvehaneyi gizlice açıp oyun oynatan işletmeci, polise yakalandı Güncel
Kapalı olması gereken kahvehaneyi gizlice açıp oyun oynatan işletmeci, polise yakalandı
Son Dakika: Çankaya’daki koronavirüs toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yapıyor Güncel
Son Dakika: Çankaya'daki koronavirüs toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yapıyor
Arjantin’de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı Güncel
Arjantin'de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı
’Paniğe kapılmayın’ sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı Güncel
"Paniğe kapılmayın" sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı
Yakınları, eczacı İhsan Giray’ın ’koronavirüsten öldüğü’ iddialarını yalanladı Güncel
Yakınları, eczacı İhsan Giray'ın "koronavirüsten öldüğü" iddialarını yalanladı
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan’dan gelen haber yüzleri güldürdü Güncel
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan’da alabora oldu Güncel
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan'da alabora oldu
İrem Sak’ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti Güncel
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
Loading