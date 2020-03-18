Eyüpsultan'da koronavirüse karşı dezenfekte işlemleri sürüyor
Eyüpsultan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.
18.03.2020 17:10 | Son Güncelleme: 18.03.2020 17:10
Eyüpsultan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler her gün düzenli olarak ilçenin farklı mahallelerinde temizlik ve dezenfeksiyon yapıyor.
Çalışmalarda önce cadde, sokaklar, çöp konteynerleri, apartman girişleri yıkanırken, sonrasında özel solüsyonlarla dezenfekte işlemi gerçekleştiriliyor.
Çalışmaların ilk etabında Yeşilpınar, Defterdar ve Kemerburgaz mahallelerinde dezenfeksiyon işlemleri yapıldı. Söz konusu çalışmalar virüs tehdidi ortadan kalkıncaya kadar mahallelerde periyodik olarak her gün tekrarlanacak.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler her gün düzenli olarak ilçenin farklı mahallelerinde temizlik ve dezenfeksiyon yapıyor.
Çalışmalarda önce cadde, sokaklar, çöp konteynerleri, apartman girişleri yıkanırken, sonrasında özel solüsyonlarla dezenfekte işlemi gerçekleştiriliyor.
Çalışmaların ilk etabında Yeşilpınar, Defterdar ve Kemerburgaz mahallelerinde dezenfeksiyon işlemleri yapıldı. Söz konusu çalışmalar virüs tehdidi ortadan kalkıncaya kadar mahallelerde periyodik olarak her gün tekrarlanacak.
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Kaynak: AA
Etiketler : Eyüpsultan Belediyesi, Güncel