Haber, Son Dakika, Haberler

Eyüpsultan'da koronavirüse karşı seferberlik sürüyor

Eyüpsultan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile özel olarak kurulan dezenfeksiyon ekibi, ilçede koronavirüs salgın tehdidi başladığı günden itibaren çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Eyüpsultan'da koronavirüse karşı seferberlik sürüyor
07.05.2020 14:17 | Son Güncelleme: 07.05.2020 14:17

Eyüpsultan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile özel olarak kurulan dezenfeksiyon ekibi, ilçede koronavirüs salgın tehdidi başladığı günden itibaren çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Eyüpsultan Belediyesi, vatandaş sağlığını korumak, koronavirüsün yayılmasını engellemek amacıyla yoğun mesai harcayan ekiplerinin, ilçede temizlenerek dezenfekte edilmedik nokta bırakmamak adına uğraş verdiğini belirtirken, ekiplerin 18 Mart'tan itibaren bugüne kadar geçen 47 günlük sürede 28 mahallede temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yaptığı duyuruldu.

2 BİN 200 CADDE DÜZENLİ ARALIKLARLA TEMİZLENDİ

Eyüpultan Belediyesi yapılan çalışmalarla ilgili şu bilgileri verdi;

"İlçede bulunan 2 bin 200 cadde ve sokak, periyodik olarak yıkandı ve dezenfekte edildi. Günde ortalama 130 cadde ve sokakta temizlik ve dezenfeksiyon yapılırken, toplamda 6 bin 100 civarı cadde ve sokak yıkaması yapıldı. İlçede bulunan 2 bin 51 adet çöp konteynerlerinden her gün 350 adedi düzenli olarak yıkama ve dezenfekte işlemine tabi tutuldu. Böylelikle çöp konteynerleri yaklaşık 16 bin 500 kez yıkanmış oldu.

Ayrıca devam eden çalışmalarda; 356 taksi, 240 minibüs, 353 kamu binası, 85 cami, 74 okul, 171 hastane ve sağlık ocağı, 28 muhtarlık, 94 eczane, 10 bin 375 bina dezenfekte edildi. Eyüpsultan'da bulunan 182 park tamamı önlem amacıyla 10 günde bir dezenfekte edildi."


Kaynak: DHA

Etiketler: Eyüpsultan Belediyesi, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: BDDK, TL’ye değer kaybettirmek isteyen 3 yabancı bankaya swap yasağı getirdi Haberler
Son Dakika: BDDK, TL'ye değer kaybettirmek isteyen 3 yabancı bankaya swap yasağı getirdi
İngiltere hükümeti, Türkiye’den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor Haberler
İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor Haberler
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor
Pes peşe canlı yayın kazaları yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Şokunu yaşıyorum Haberler
Pes peşe canlı yayın kazaları yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Şokunu yaşıyorum
Son Dakika: Ölüm orucunu 2 gün önce sonlandıran Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, hayatını kaybetti Haberler
Son Dakika: Ölüm orucunu 2 gün önce sonlandıran Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, hayatını kaybetti
2 çocuk babası şahıs, basketbol sahasında kendini asarak intihar etti Haberler
2 çocuk babası şahıs, basketbol sahasında kendini asarak intihar etti
Kiraladığı lüks cipi denize atan şahıs, hiçbir şey olmamış gibi yürüdü Haberler
Kiraladığı lüks cipi denize atan şahıs, hiçbir şey olmamış gibi yürüdü
’Ölmek ne garip şey anne’ notunu bırakıp kaybolan genç ortaya çıktı: Canım sıkılmıştı Haberler
"Ölmek ne garip şey anne" notunu bırakıp kaybolan genç ortaya çıktı: Canım sıkılmıştı
Haberler››Güncel››Eyüpsultan'da koronavirüse karşı seferberlik sürüyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:42: İl dışından Karabük'e gelenler 14 gün izolasyona tabi tutulacak - Haber 15:41: ANTALYA Seyir halindeki otomobil, alev alev yandı - Haber 15:41: Süer ailesinden taziye mesajı - Haber 15:41: Uşak'ta yurttaki karantina süreleri dolan 189 kişi tahliye edildi - Haber 15:40: Karaman Belediyesi alt ve üst yapı çalışmalarına devam ediyor - Haber 15:09: Saadet Partisi, hükümetin maske dağıtım sürecini Süper Mario oyunuyla eleştirdi - Haber 15:06: Son Dakika: BDDK, TL'ye değer kaybettirmek isteyen 3 yabancı bankaya swap yasağı getirdi - Ekonomi 14:32: Son Dakika: Danıştay Başkanlığı'na Zeki Yiğit seçildi - Haber 12:38: 2 çocuk babası şahıs, basketbol sahasında kendini asarak intihar etti - Haberler 08:35: İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor - Haberler