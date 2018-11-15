Eyüpsultan'da Mini Golf Şöleni Devam Ediyor

15 Kasım 2018 Perşembe 13:30



15 Kasım 2018 Perşembe 13:30

Eğitimin sadece dersliklerde değil her yerde olduğu prensibiyle öğrencilere hizmet veren SİMURG 5-25 Yaş Yaygın Eğitim Programı, çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın vizyon programlarından biri olan SİMURG, TÜGVA Eyüpsultan ile birlikte ilçe genelinde çocuklar için verimli olacak bir çalışmaya imza attı. Eyüpsultan Belediyesinin SİMURG Yaygın Eğitim Programı ve TÜGVA Eyüpsultan işbirliği ile yürütülen "Mini Golf Festivalleri" Milli Eğitim Okullarında başladı.Başkan Remzi Aydın da öğrencilere katıldıHer hafta bir okulda yapılan festivallerin ilk durağı Silahtarağa Ortaokulu oldu. Bu kapsamda Silahtarağa Ortaokuluna ziyarette bulunan Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, öğrencilerle birlikte golf oynayıp onlarla atış talimi gerçekleştirdi.Bu hafta Şehit Murat Taş Ortaokulunda devam edecek olan Mini Golf Festivali, önümüzdeki haftalarda Şehit Öğretmenler Ortaokulu ve Prof. Kaya Gürsel okullarında yapılacak. Mini Golf Festivali programları kapsamında kasım ayı içerisinde 6 bin öğrencinin mini golf eğitimi alması hedefleniyor. - İSTANBUL