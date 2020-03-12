EYÜPSULTAN'DA MİNİBÜS KAZASI; 1 ÖLÜ 2 YARALI (1)
Ersan SAN / EYÜPSULTAN'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs yol kenarına savruldu.
12.03.2020 13:16 | Son Güncelleme: 12.03.2020 13:16
Ersan SAN/ EYÜPSULTAN'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs yol kenarına savruldu. Kazada ilk belirlemelere göre bir kişi ölürken, iki kişi yaralandı.
Görüntü Dökümü:
------------------Olay yeri-Yaralılara müdahale
-Detaylar
Kaynak: DHA
Etiketler : Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Yeniden üremeye başlayan çöl çekirgeleri, Irak sınırına kadar geldi
Güncel
Son dakika: Bakan'dan müjdeli koronavirüs açıklaması! Virüsün etkisinin azalacağı tarihi verdi
Güncel
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Güncel
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Güncel
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı
Güncel
Son dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 75 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 429'a yükseldi
Güncel
Elazığlı vatandaşın beslediği güvercine Araplar 55 bin dolar teklif etti, satmadı! 100 bin dolar istiyor
Güncel
Çin'in Vuhan kentinde yaşayan İngiliz adam, koronavirüsü nasıl yendiğini açıkladı