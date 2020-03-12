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Eyüpsultan'da minibüs kazası; 1 ölü 2 yaralı

Ersan SAN / EYÜPSULTAN'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs yol kenarına savruldu.

12.03.2020 13:28 | Son Güncelleme: 12.03.2020 13:28
Eyüpsultan'da minibüs kazası; 1 ölü 2 yaralı

Ersan SAN/ EYÜPSULTAN'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs yol kenarına savruldu. Kazada ilk belirlemelere göre bir kişi ölürken, iki kişi yaralandı.


Kaynak: DHA

Etiketler : Güncel

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