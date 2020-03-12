EYÜPSULTAN'DA MİNİBÜS KAZASI; 1 ÖLÜ 2 YARALI
EYÜPSULTAN'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs yol kenarına savruldu.
12.03.2020 13:40 | Son Güncelleme: 12.03.2020 13:42
EYÜPSULTAN'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs yol kenarına savruldu. Kazada ilk belirlemelere göre bir kişi ölürken, iki kişi yaralandı.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :EYÜPSULTAN'DA MİNİBÜS KAZASI; 1 ÖLÜ 2 YARALI
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