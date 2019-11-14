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Eyüpsultan'da öğrenci servis minibüsü devrildi: 7 yaralı (2)

Eyüpsultan'da kontrolden çıkan öğrenci servis minibüsünün devrilmesi sonucu 7 öğrenci yaralandı.

14.11.2019 19:13 | Son Güncelleme: 14.11.2019 19:15
Eyüpsultan'da kontrolden çıkan öğrenci servis minibüsünün devrilmesi sonucu 7 öğrenci yaralandı.
Alınan bilgiye göre Yıldıztabya Mahallesi Taşocağı Dikyol Sokağında 34 NC 7767 plakalı öğrenci servis minibüsü, yokuşta kontrolden çıkarak bir direğe çarpıp devrildi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışıp çıkamadıkları görülen öğrenciler, civardaki vatandaşların müdahalesiyle çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
ekipleri, yokuştan kaymaya devam eden aracı iple elektrik direğine bağladı.
Olay yerinden kaçtığı belirlenen servis şoförünün kimliğinin tespitine çalışılıyor.
Eyüpsultan'da öğrenci servis minibüsü devrildi: 7 yaralı (2)

İtfaiye, Polis, Güncel

Kaynak: AA


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