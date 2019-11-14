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Eyüpsultan'da okul servisi devrildi: 7 yaralı

Eyüpsultan'da yokuş yukarı çıkmaya çalışan okul servisi, geriye doğru kayması sonucu elektrik direğine çarparak yola devrildi.

14.11.2019 19:55 | Son Güncelleme: 14.11.2019 19:55Eyüpsultan'da okul servisi devrildi: 7 yaralı
Eyüpsultan'da yokuş yukarı çıkmaya çalışan okul servisi, geriye doğru kayması sonucu elektrik direğine çarparak yola devrildi. Okul servisi içerisinde bulunan 7 öğrenci yaralanırken devrilen minibüsü kaymaması için iple ağaca bağlamaları dikkat çekti.
Kaza, saat 17.30 sıralarında Eyüpsultan Taşocağı Dikyol Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 NC 7767 plakalı okul servisi, sürücüsünün yokuş yukarı çıkmaya çalıştığı sırada geriye doğru kayması sonucu elektrik direğine çarparak yola devrildi. Okul servisi içerisinde bulunan 7 öğrenci yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YARALI ÖĞRENCİLERİ SERVİSTEN VATANDAŞLAR ÇIKARDI
Kaza sonrası servis minibüsü içerisinde bulunan yaralılar, vatandaşlarca minibüsün üst kısmındaki havalandırmadan çıkarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
SERVİS MİNİBÜSÜNÜ KAYMASIN DİYE İPLE AĞACA BAĞLADILAR
Kaza sonrası devrilen minibüsün kaymaması için minibüs iple ağaca bağlandı. Kaza sonrası polis ekipleri sokağı araç trafiğine kapatırken hastaneye kaldırılan yaralı öğrencilerin durumlarının ağır olmadığı öğrenildi.
ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.
(İHA)

Polis, Güncel

Kaynak: İHA

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