Haberler » 3. Sayfa » Eyüpsultan'da okul servisi devrildi: 7 yaralı - Haber

Eyüpsultan'da okul servisi devrildi: 7 yaralı

Eyüpsultan'da okul servisi devrildi: 7 yaralı Yokuş yukarı çıkamayan minibüs direğe çarparak devrildi Yola devrilen okul servisini iple ağaca bağladılarİSTANBUL - Eyüpsultan'da yokuş yukarı çıkmaya çalışan okul servisi, geriye doğru kayması sonucu elektrik direğine çarparak yola devrildi.

14.11.2019 20:26 | Son Güncelleme: 14.11.2019 20:28Eyüpsultan'da okul servisi devrildi: 7 yaralı
Eyüpsultan'da okul servisi devrildi: 7 yaralı
Yokuş yukarı çıkamayan minibüs direğe çarparak devrildi
Yola devrilen okul servisini iple ağaca bağladılar
İSTANBUL - Eyüpsultan'da yokuş yukarı çıkmaya çalışan okul servisi, geriye doğru kayması sonucu elektrik direğine çarparak yola devrildi. Okul servisi içerisinde bulunan 7 öğrenci yaralanırken, devrilen minibüsü kaymaması için iple ağaca bağlamaları dikkat çekti.
Kaza, saat 17: 30 sıralarında Eyüpsultan Taşocağı Dikyol Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 NC 7767 plakalı okul servisi, sürücüsünün yokuş yukarı çıkmaya çalıştığı esnada geriye doğru kayması sonucu elektrik direğine çarparak yol devrildi. Okul servisi içerisinde bulunan 7 öğrenci yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı öğrencileri servisten vatandaşlar çıkardı
Kaza sonrası servis minibüsü içerisinde bulunan yaralıları vatandaşlar minibüsün üst kısmındaki havalandırmadan çıkardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Servis minibüsünü kaymasın diye iple ağaca bağladılar
Kaza sonrası minibüs içerisinde bulunan yaralılar çıkartıldıktan sonra devrilen minibüsü kaymaması için iple ağaca bağladılar. Kaza sonrası polis ekipleri sokağı araç trafiğine kapatırken, hastaneye kaldırılan yaralı öğrencilerin durumlarının ağır olmadığı öğrenildi.
, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
20:41 Engelli çiçek satıcısına otomobil çarptı
20:37 Laleli'de montunu kamufle ederek turistin cep telefonunu böyle çaldı
20:36 Eski İngiliz askeri istihbarat subayının ölümüne ilişin soruşturmada 14 kişinin ifadesi alındı
20:36 Eşini 15 yerinden bıçaklayan sanık: "Bilinçli olarak yapmadım, şuurumu kaybetmiştim"
20:35 Turuncu kategoride aranan El Kaide terör örgütü üyesi İstanbul'da yakalandı
20:32 Cinayet sanığı duruşmada öldürdüğü Merve Kotan'ın babasına saldırdı
17:40 Kendisine şiddet uygulayan kocasını çocuğunun önünde bıçakladı
17:38 Vicdansız anne bebeğini poşete koyup arsaya bıraktı!
15:11 Son dakika: İmamoğlu'nun "Gerek yok" diyerek iptal ettiği arıtma tesisini Bakanlık yapacak
19:34 Son dakika: Tutuklanan Ahmet Altan'ın tahliye talebi mahkeme tarafından reddedildi
18:27 EURO 2020 için saldır Türkiye! Canlı anlatım
20:24 Gözaltına alınan Rabia Naz'ın babası ve gazeteciler mahkemeye sevk edildi
17:55 2019 Cuma mesajları resimli – En güzel, anlamlı Cuma mesajları
16:54 2020 resmi tatiller takvimi belli oldu! 2020 resmi ve dini tatiller
14.11.2019 20:43:15