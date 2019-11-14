Haberler » Güncel » EYÜPSULTAN'DA OKUL SERVİSİ KAZA YAPTI: 7 ÇOCUK YARALANDI - Haber

EYÜPSULTAN'DA OKUL SERVİSİ KAZA YAPTI: 7 ÇOCUK YARALANDI

Şahin BOZKURT / İstanbul DHA Eyüpsultan'da yokuş yukarı çıkmaya çalışan öğrenci servisi geri kayarak elektrik direğine çarpıp devrildi.

14.11.2019 19:08 | Son Güncelleme: 14.11.2019 19:08EYÜPSULTAN'DA OKUL SERVİSİ KAZA YAPTI: 7 ÇOCUK YARALANDI

Şahin BOZKURT/ DHA

Eyüpsultan'da yokuş yukarı çıkmaya çalışan öğrenci servisi geri kayarak elektrik direğine çarpıp devrildi. Kazada 7 çocuk hafif şekilde yaralandı.

Kaza, 17.30 sıralarında Esentepe Mahallesi Taşocağı Dikyol Sokak'ta meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre, yokuş yukarı çıkan 34 NC 7767 plakalı servis minibüsü, geri kayarak önce elektrik direğine çarpıp, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada 7 çocuk hafif şekilde yaralandı. Yaralı çocuklar çevredeki vatandaşlar tarafından servisten çıkarılırken, sürücü olay yerinden ayrılarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hafif yaralı çocuklar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza yerini emniyet şeridiyle kapatan polis, inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü:

Kaza yapan servis minibüsü

Olay yerindeki ambulans

Polis ekipleri

Görgü tanığı ile röp.

Genel ve detay görün



İstanbul, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:50 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Kayseri'de yaşanan olaya ilişkin açıklama
20:55 Bahçelievler'de bir kafenin sahibine silahlı saldırı
20:54 Şentop: Türkiye, Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde önemli diplomatik başarı elde etti (3)
20:54 Galata Kulesi, diyabete dikkati çekmek için maviye büründü
20:52 Yurt dışındaki Türkler, Türkiye'ye fidan dikme kampanyası başlattı - KÖLN
20:24 Gözaltına alınan Rabia Naz'ın babası ve gazeteciler mahkemeye sevk edildi
19:59 Meteoroloji, Ankara ve İstanbul'a kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu
19:37 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs'ta çözüm için sergilenen çabalar maalesef Güney'de karşılık bulmadı
15:11 Son dakika: İmamoğlu'nun "Gerek yok" diyerek iptal ettiği arıtma tesisini Bakanlık yapacak
19:34 Son dakika: Tutuklanan Ahmet Altan'ın tahliye talebi mahkeme tarafından reddedildi
20:22 ABD Savunma Bakanlığı: F-35 sistemindeki ALIS programı artık ihtiyaçları karşılamıyor
20:24 Gözaltına alınan Rabia Naz'ın babası ve gazeteciler mahkemeye sevk edildi
17:55 2019 Cuma mesajları resimli – En güzel, anlamlı Cuma mesajları
16:54 2020 resmi tatiller takvimi belli oldu! 2020 resmi ve dini tatiller
14.11.2019 20:56:03