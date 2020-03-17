Eyüpsultan'da okullarda korona virüs temizliği
Eyüpsultan Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle tedbir amaçlı okulların iki hafta süreyle tatil edilmesinin ardından okullarda temizlik çalışmalarına hız verdi.
17.03.2020 09:10 | Son Güncelleme: 17.03.2020 09:12
Eyüpsultan Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle tedbir amaçlı okulların iki hafta süreyle tatil edilmesinin ardından okullarda temizlik çalışmalarına hız verdi.
Okullarda yapılan dezenfekte çalışmalarının yanısıra korona virüse ve diğer bulaşıcı hastalıklara karşı Eyüpsultan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri okulları kapsamlı bir şekilde temizlemeye başladı. Eyüpsultan Belediyesi tarafından her okulda bir temizlik personeli görevlendirilirken, 6 kişilik gezici temizlik ekibi ise periyodik olarak okullarda, sınıfları, tuvaletleri, koridorları ve merdivenleri, detaylı bir şekilde temizleyerek hijyenik hale getiriyor.
Bu kapsamda Göktürk'te Şehit Sinan Şen Ortaokulu ve Ali Rıza Özderici Anadolu Lisesi'nde temizlik yapan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri her gün iş durumuna göre iki ya da üç okula gidiyor. Eyüpsultan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı gezici temizlik ekibi ihtiyaç olan kamu kurumlarında, karakollarda ve ibadethanelerde de temizlik işlemi gerçekleştiriyor. - İSTANBUL
Okullarda yapılan dezenfekte çalışmalarının yanısıra korona virüse ve diğer bulaşıcı hastalıklara karşı Eyüpsultan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri okulları kapsamlı bir şekilde temizlemeye başladı. Eyüpsultan Belediyesi tarafından her okulda bir temizlik personeli görevlendirilirken, 6 kişilik gezici temizlik ekibi ise periyodik olarak okullarda, sınıfları, tuvaletleri, koridorları ve merdivenleri, detaylı bir şekilde temizleyerek hijyenik hale getiriyor.
Bu kapsamda Göktürk'te Şehit Sinan Şen Ortaokulu ve Ali Rıza Özderici Anadolu Lisesi'nde temizlik yapan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri her gün iş durumuna göre iki ya da üç okula gidiyor. Eyüpsultan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı gezici temizlik ekibi ihtiyaç olan kamu kurumlarında, karakollarda ve ibadethanelerde de temizlik işlemi gerçekleştiriyor. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler : Eyüpsultan Belediyesi, Güncel
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