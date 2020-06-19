EYÜPSULTAN'DA ORMANDA CESEDİ BULUNDU... KADININ KATİL ZANLISI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

SULTANGAZİ'de kaybolduktan 11 ay sonra ormanlık alanda gömülmüş bir halde cesedi bulunan 4 çocuk annesi 42 yaşındaki Ayşe A'ın katil zanlısı Mehmet T., (53) adliyeye sevk edildi.

19.06.2020 14:26 | Son Güncelleme: 19.06.2020 14:50
SULTANGAZİ'de kaybolduktan 11 ay sonra ormanlık alanda gömülmüş bir halde cesedi bulunan 4 çocuk annesi 42 yaşındaki Ayşe A'ın katil zanlısı Mehmet T., (53) adliyeye sevk edildi. Şüphelinin poliste verdiği ifadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Şüphelinin aynı zamanda akrabası olan kadını gömdükten sonra 11 ay boyunca normal hayatına devam ettiği de belirlendi.
11 AY ÖNCE ORTADAN KAYBOLMUŞTU
Sultangazi'de 19 Temmuz 2019 tarihinde 42 yaşındaki 4 çocuk annesi Ayşe A., esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolmuştu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatmış, ancak kayıp kadın bulunamamıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturmada olayın şüphelisi olduğu yönünde kuvvetli deliller bulunan tesisatçı Mehmet T. polis tarafından gözaltına alınmıştı.
SUÇUNU İTİRAF ETTİ
Kayıp Şahıslar Büro Amirliğinde 4 gün boyunca sorgulanan şüpheli Mehmet T., önce suçlamaları kabul etmezken, yapılan sorgusunda suçunu itiraf etti. Şüphelinin Eyüpsultan'a bağlı Pirinççi köyünde ormanlık alanda gösterdiği yerde yapılan aramada Ayşe A'nın cesedi bulundu.
İFADESİNDE HER ŞEYİ ANLATTI
Kayıp Şahıslar Büro Amirliğinde suçunu itiraf eden evli ve bir çocuk babası Mehmet T'nin Ayşe A., ile sabah saatlerinde buluştuğunu, kıskançlık nedeniyle aralarında tartışma çıktığını ileri sürerek "Ormanda kendimi korumak için yanımda bulundurduğum silah ateş aldı. Bir anda kanlar içinde yere düştü." dediği öğrenildi.
"ÖLÜNCE PANİGE KAPILDIM ONU GÖMÜP KAÇTIM"
Ayşe A'nın öldüğünü görünce paniğe kapıldığını anlatan Mehmet T,'nin orman içinde bulduğu bir çukura cesedi attığını daha sonra üzerini toprakla örterek olay yerinden ayrıldığını söylediği belirtildi. Şüphelinin cinayetin ardından normal hayatına döndüğü, kadının aranmasıyla ilgili yapılan bir televizyon kanalındaki programa da katıldığı öğrenildi. Asayiş şube müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. EYÜPSULTAN’DA ORMANDA CESEDİ BULUNDU... KADININ KATİL ZANLISI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kaynak: DHA

Etiketler: Sultangazi, Güncel, Haber

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