Haberler » Güncel » Eyüpsultan'da otomobilde çakmak gazı patladı: 1 çocuk yaralandı - Haber

Eyüpsultan'da otomobilde çakmak gazı patladı: 1 çocuk yaralandı

EYÜPSULTAN'da park halindeki bir otomobilin içinde sıkışan çakmak gazı patladı.

21.12.2019 23:14 | Son Güncelleme: 21.12.2019 23:14 Eyüpsultan'da otomobilde çakmak gazı patladı: 1 çocuk yaralandı
EYÜPSULTAN'da park halindeki bir otomobilin içinde sıkışan çakmak gazı patladı. Meydana gelen patlamada çocuklardan 1'i yaralandı.

Olay, bugün Eyüpsultan'da bulunan bir sitenin otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, 15 yaşındaki Ö.F.Y., K.Ö. ile S. adlı 3 çocuk park halindeki otomobilin içerisindeyken sıkışan çakmak gazı patladı. Patlamada Ö.F.Y. adlı çocuk yüzünden ve ellerinden yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuğu hastaneye kaldırdı. Otomobilde küçük çaplı hasar oluştu. Polisin olaya ilişkin soruşturması sürüyor.


- İstanbul

Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

23:34   Maltepe'de bir araca yönelik silahlı saldırıda iki kişi yaralandı - Haber
23:30   Otomobil ile tır çarpıştı: 1 ölü 4 yaralı - Haber
23:30   Aksaray'da otomobil ile tır çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı - Haber
23:30   İstanbul'da bir araca yönelik silahlı saldırıda iki kişi yaralandı - Haber
23:25   Kaymakam Özkan'dan operasyon birliklerine ziyaret - Haber
22:36   Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin: 500 civarında terörist kaldı - Haber
21:56   BUDO'nun yarınki tüm seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi - Haber
21:43   Polis eğitiminde sıkılan biber gazı, yurttaki öğrencileri hastanelik etti - Haber
21:40   Hava sıcaklıkları 12 derece birden düşüyor, kar geliyor - Haber
21:05   Son dakika: Rejim saldırılarından kaçan Suriyeliler, Türkiye sınırına geliyor! Sayı 100 bini buldu - Haber
21.12.2019 23:42:27