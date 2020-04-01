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Eyüpsultan'da otomobilin çarptığı kadın öldü

Eyüpsultan'da karşıya geçmek isterken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

01.04.2020 21:56 | Son Güncelleme: 01.04.2020 21:56
Eyüpsultan'da otomobilin çarptığı kadın öldü
Eyüpsultan'da karşıya geçmek isterken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.
TEM otoyolunun Hasdal mevkisinde Edirne istikametine giden Y.B. yönetimindeki 34 PAA 26 plakalı otomobil ile arkasından gelen A.Y'nin kullandığı 34 CEK 277 plakalı otomobil, karşıya geçmeye çalışan Emine Bikel'e (40) çarptı.
Bikel ağır yaralanırken, yoldan geçen 06 BGS 931 plakalı otomobil, 34 CPG 080 plakalı panelvan ve 06 ACP 257 plakalı hafif ticari araç da kaza yapan otomobillerle çarpıştı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Bikel'in hayatını kaybettiği tespit edildi.
Kaza nedeniyle otoyolda yaşanan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: AA

Etiketler: TEM Otoyolu, Hasdal, Güncel
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