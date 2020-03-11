Eyüpsultan'da parklar koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi
Eyüpsultan'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirler kapsamında, çocuk parkları dezenfekte edildi.
11.03.2020 16:40 | Son Güncelleme: 11.03.2020 16:40
Eyüpsultan'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirler kapsamında, çocuk parkları dezenfekte edildi.
Eyüpsultan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Akşemsettin Mahallesi'ndeki çocuk parkında özel solüsyonlarla çalışma yaptı.
Ekipler, oyun grupları, spor aletleri, banklar ve çöp kovalarını özel solüsyonla dezenfekte etti.
İlçedeki diğer parklarda da yapılan çalışmaların her hafta düzenli olarak tekrarlanacağı belirtildi.
Eyüpsultan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Akşemsettin Mahallesi'ndeki çocuk parkında özel solüsyonlarla çalışma yaptı.
Ekipler, oyun grupları, spor aletleri, banklar ve çöp kovalarını özel solüsyonla dezenfekte etti.
İlçedeki diğer parklarda da yapılan çalışmaların her hafta düzenli olarak tekrarlanacağı belirtildi.
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Kaynak: AA
Etiketler : Eyüpsultan Belediyesi, Güncel
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