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Eyüpsultan'da parklar koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi

Eyüpsultan'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirler kapsamında, çocuk parkları dezenfekte edildi.

11.03.2020 16:40 | Son Güncelleme: 11.03.2020 16:40
Eyüpsultan'da parklar koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi
Eyüpsultan'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirler kapsamında, çocuk parkları dezenfekte edildi.
Eyüpsultan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Akşemsettin Mahallesi'ndeki çocuk parkında özel solüsyonlarla çalışma yaptı.
Ekipler, oyun grupları, spor aletleri, banklar ve çöp kovalarını özel solüsyonla dezenfekte etti.
İlçedeki diğer parklarda da yapılan çalışmaların her hafta düzenli olarak tekrarlanacağı belirtildi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: AA

Etiketler : Eyüpsultan Belediyesi, Güncel

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