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Eyüpsultan'da plastik düğme üreten işyerinde yangın

Eyüpsultan'da plastik düğme üreten işyerinde yangın Eyüpsultan'da plastik düğme üretimi yapan bir işyerinde işçilerin çalıştığı sırada yangın çıktı.

21.03.2020 19:15 | Son Güncelleme: 21.03.2020 19:18
Eyüpsultan'da plastik düğme üreten işyerinde yangın
İSTANBUL - Eyüpsultan'da plastik düğme üretimi yapan bir işyerinde işçilerin çalıştığı sırada yangın çıktı. Şans eseri ölen yada yaralanan olmadığı yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, işyeri kullanılmaz hale geldi.
Yangın, saat 18.00 sıralarında Eyüpsultan Defterdar Mahallesi Çaycılar Sokak üzerindeki plastik düğme üretimi yapan işyerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı binanın en üst katındaki plastik düğme üretimi yapan işyerinde, işçiler çalıştığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören çalışanlar panikle kendilerini sokağa atarak durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Eyüpsultan, Fatih ve Şişli'den çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak vatandaşları uzaklaştırırken, itfaiye ekipleri ise merdivenli araç yardımıyla yangına müdahale etti. Binanın en üst katının tamamını kaplayan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrasında kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında şans eseri ölen yada yaralanan olmazken, ekipler yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı. Eyüpsultan’da plastik düğme üreten işyerinde yangın

Kaynak: İHA

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Eyüpsultan'da plastik düğme üreten işyerinde yangın
Etiketler : Defterdar Mahallesi, İtfaiye, 3. Sayfa

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