EYÜPSULTAN'DA POLİSTEN DRONE İLE 'EVDE KAL' UYARISI

EYÜPSULTAN'da polis ekipleri, drone ve ekip araçları ile anons yaparak sokaktakilere 'evde kal' çağrısında bulundu.

Dünyayı ve Türkiye 'yi etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle ülke genelinde vatandaşlara 'evde kal' çağrısında bulunuluyor. Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de Eyüpsultan meydanında dolaşan vatandaşlara hem drone ile hem de ekip araçlarından yaptıkları anonslar ile evlerine gitmeleri konusunda çağrıda bulundu. Drone ile yapılan anonslarda, "Değerli İstanbullular, evinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir. Lütfen zaruri olamadıkça sokağa çıkmayalım. Sokağa çıkmanız gerektiği takdirde lütfen yakın temastan kaçınalım, sosyal mesafe kuralına dikkat edelim" denildi.

Görüntü Dökümü

---------

-Dronenun ve ekip araçlarının dolaşarak anons yapması

-Dışarıdaki vatandaşlar

-Muhabir anonsu (Müge YARIMBATMAN)

-Dronun kaldırılması ve anons yaparak dolaşması

-Genel ve detay görüntüler

Kaynak: DHA