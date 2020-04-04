Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Eyüpsultan'da polisten drone ile 'evde kal' uyarısı

EYÜPSULTAN'da polis ekipleri, drone ve ekip araçları ile anons yaparak sokaktakilere 'evde kal' çağrısında bulundu.

04.04.2020 10:48 | Son Güncelleme: 04.04.2020 10:49
Eyüpsultan'da polisten drone ile 'evde kal' uyarısı

EYÜPSULTAN'da polis ekipleri, drone ve ekip araçları ile anons yaparak sokaktakilere 'evde kal' çağrısında bulundu.

Dünyayı ve Türkiye 'yi etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle ülke genelinde vatandaşlara 'evde kal' çağrısında bulunuluyor. Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de Eyüpsultan meydanında dolaşan vatandaşlara hem drone ile hem de ekip araçlarından yaptıkları anonslar ile evlerine gitmeleri konusunda çağrıda bulundu. Drone ile yapılan anonslarda, "Değerli İstanbullular, evinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir. Lütfen zaruri olamadıkça sokağa çıkmayalım. Sokağa çıkmanız gerektiği takdirde lütfen yakın temastan kaçınalım, sosyal mesafe kuralına dikkat edelim" denildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye, Polis, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Eyüpsultan'da polisten drone ile 'evde kal' uyarısı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Fotoğraf, bu sabah vaka sayısında ikinci sırada olan ilimizde çekildi Haberler
Fotoğraf, bu sabah vaka sayısında ikinci sırada olan ilimizde çekildi
Koronavirüs salgınının en son ulaşacağı ülke hangisi olur? Belki de adını ilk kez duyacaksınız Haberler
Koronavirüs salgınının en son ulaşacağı ülke hangisi olur? Belki de adını ilk kez duyacaksınız
Koronavirüse aldırış etmediler! Halk, HES projesine tepki için toplandı Haberler
Koronavirüse aldırış etmediler! Halk, HES projesine tepki için toplandı
İBB, toplu taşımaya maskesiz binmek isteyenlere ücretsiz maske dağıttı Haberler
İBB, toplu taşımaya maskesiz binmek isteyenlere ücretsiz maske dağıttı
Erdoğan’ın açıklamasını duyan baba kız, pijamayla yollara düştü Haberler
Erdoğan'ın açıklamasını duyan baba kız, pijamayla yollara düştü
Türk profesör, aşıyı bulmak için kendini laboratuvara kilitledi Haberler
Türk profesör, aşıyı bulmak için kendini laboratuvara kilitledi
Koronavirüsü yenen Bursalı vatandaş, hastalığın belirtilerini anlattı Haberler
Koronavirüsü yenen Bursalı vatandaş, hastalığın belirtilerini anlattı
Geçimini 20 papaya ağacından karşılıyor! Kilosu 10 lira Haberler
Geçimini 20 papaya ağacından karşılıyor! Kilosu 10 lira

Son Dakika Güncel Haberleri

11:24: Güvenlik korucularını taşıyan araç dereye uçtu: 5 yaralı - Haber 11:23: Başkan Çalık, özel çocuklarla buluştu - Haber 11:22: Kahtalı Esnaftan 50 bin TL Destek - Haber 11:22: İZMİR 84 yaşındaki koronavirüs hastası taburcu oldu - Haber 11:22: ZONGULDAK KENTE ARAÇ GİRİŞ ÇIKIŞI YASAKLANDI - Haber 10:30: Koronavirüs vaka sayısında ikinci sırada olan İzmir'de çağrılara kimse aldırış etmiyor - Haber 09:38: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma kullananlara ücretsiz maske dağıttı - Haber 09:31: Mahallelerinde HES projesi istemeyen vatandaşlar, koronavirüsü hiçe sayıp protesto başlattı - Haber 09:16: Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 100 bini aştı - Haber 09:13: İstanbul'a giriş çıkış izni verilecek istisnalar! Vali Yerlikaya 6 madde sıraladı - Haber 03:11: Koronavirüs nedeniyle şehir giriş çıkışlarının kapatılacağını öğrenen baba kız, pijamayla yollara düştü - Haber