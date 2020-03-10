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EYÜPSULTAN'DA RESTORANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

Eyüpsultan Meydanı'nda bulunan bir restoranın bacasında çıkan yangın kısa sürede büyüyerek restoranın çatısına sıçradı.

10.03.2020 04:09 | Son Güncelleme: 10.03.2020 04:11
Eyüpsultan Meydanı'nda bulunan bir restoranın bacasında çıkan yangın kısa sürede büyüyerek restoranın çatısına sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda söndürüldü.
Olay, Eyüpsultan Meydanı'nda bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, restoranın baca kısmında henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüyerek restoranın çatısına sıçradı. Restorandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polise ve itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Eyüpsultan, Bayrampaşa ve Şişli'den itfaiye ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yaklaşık 30 dakika süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri bir süre yanan restoranda soğutma çalışması yaptı.
Polis yangınla ilgili çalışma başlattı. EYÜPSULTAN'DA RESTORANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

Kaynak: DHA

Etiketler : İtfaiye, Güncel
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