Eyüpsultan'da rölövesi alınmamış tarihi eser kalmayacak

Eyüpsultan Belediyesi ve Gebze Teknik Üniversitesi, tarihi eserlerin kayıt altına alınması ile ilgili işbirliği yaptı.



Eyüpsultan Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, tarihi eserlerin kayıt altına alınarak projelendirilmesi (Rölöve - Restitüsyon - Restorasyon) çalışmalarına, Gebze Teknik Üniversitesi işbirliği ile başlıyor. Eyüpsultan Belediyesi ve Gebze Teknik Üniversitesi işbirliğiyle ortaklaşa yürütülecek olan çalışmalar, KUDEB (Koruma, Uygulama ve Denetim Bürosu) organizasyonunda gerçekleştirilecek. İlk etapta Eyüp Merkez Mahallesi Cami-i Kebir Sokak, Feshane Caddesi, Eyüp İskele Caddesi Kızılmescit Sokak, Oyuncakçılar Çıkmazı, İslambey Mahallesi Zekai Dede Sokak ve Halit Paşa Sokağı'nda başlayacak.



Gebze Teknik Üniversitesi öğrencileri, ilk etapta 7-12 Ekim tarihleri arasında belirlenen yapıların bütün boyutlarını ölçerek plan, kesit ve görünüşünü yeniden çıkararak rölöve projelendirmesi yapacak. Sonraki süreçte ise yapıların ilk yapıldığı halini modelleyen restitüsyon projesi ve yapılacak müdahale, onarımları gösteren restorasyon projeleri hazırlanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA