Eyüpsultan'da Sağlıklı Yaşam Karavanı ile obeziteyle mücadele

İSTANBUL - Eyüpsultan'da Sağlıklı Yaşam Karavanı obezite ile mücadele için yola çıktı. Diyetisyene gidemeyen vatandaşlara ücretsiz destek verilecek karavan ile sağlıklı yaşam ve doğru beslenme konularında bilgilendirme yapılacak. Eyüpsultan Belediyesi, Sağlıklı Yaşam Karavanı obezite ile mücadele için yola çıktı. Uzman diyetisyenler ile vücut kitle indeksi ölçüm cihazlarının bulunduğu karavanın ilk durağı Rami Yeni Mahalle Tantavi İlkokulu oldu. Okul bahçesinde bekleyen öğrenciler belediyenin Sağlıklı Yaşam Karavanı'nda tartılarak, boy ve kilo ölçümlerini yaptırdı. Kilo fazlası olan ve risk grubuna giren öğrencilere randevu verilerek Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmet Müdürlüğü'ndeki diyet bölümüne yönlendirildi. Burada kişiye özel diyet listeleri hazırlanarak ilçedeki obezitenin önlenmesi, sağlıklı yaşam, doğru beslenme konularında bilgilendirme yapılmasının yanı sıra diyetisyene gidemeyen vatandaşlara bu konuda ücretsiz destek olunması amaçlandı. Öte yandan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'e çocuklar yoğun ilgi gösterdi.Minikler "Her sabah kahvaltımı yapar derslerimde başarılı olurum", "Obeziteye karşı ilk adım", "Sağlıklı beslen obeziteden korun", "Bilinçli çocuklar obeziteyle savaşıyor" yazılı pankart kaldırarak projeye destek verdi. Köken, Rami Yeni Mahalle Tantavi İlkokulu müdürü İhsan Saklan'a hediye takdim etti. Ayrıca karavan ilçede her hafta 3 okula, bir de mahalleye giderek sağlıklı yaşam taraması gerçekleştirecek."Çocukların kilo, kemik ve yağ oranlarını bilgisayarımıza kaydediyoruz"Ülkedeki obezite oranına dikkat çeken Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, "Ülkemiz obezite ile mücadele konusunda durumumuz biraz kötü Avrupa'da birinciyiz. Artık bu devletin politikası haline geldi. Bizde yaptığımız çalışmalarla daha kapsamlı daha teknik verileri kontrol altına alıp bütün çocukların kilo, kemik ve yağ oranlarını bilgisayarımıza kaydediyoruz. Önümüzdeki zamanlarda aileleri bu konuda bilinçlendirmek istiyoruz. Ölçme ve değerlendirme yapacağız. Sağlıklarının nasıl gittiğinin ölçüp değerlendirmesini yapacağız" dedi."Abur cubur çok yağlı içerisindeki katkı maddeleri bizlere zarar veriyor"Pakete giren ürünlerin zararlı olduğunu belirten minik Beren Erdem, "Çok yiyen çocuklar obez olur. Onların iyilikleri için kiloları ve boylarını ölçüyoruz. Abur cubur çok yağlı içerisindeki katkı maddeleri bizlere zarar veriyor. Çok abur cubur yemeyin pakete giren her ürün çok zararlı" diye konuştu."Annemin yemeklerini daha çok seviyorum"Sağlıklı Yaşam Karavanı ile neler yaptıklarını anlatan minik Defne Melek Kıran, "Tartıldık, boyumuzu ölçtüler. Annemin yemeklerini daha çok seviyorum. Abur cubur çok zararlı bütün çocuklar uzak dursun" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA