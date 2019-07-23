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Eyüpsultan'da sahte içki deposuna polis baskını kamerada

Eyüpsultan'da sahte içki sevkiyatı gerçekleştirilen bir iş yerine baskın yapan polis tarafından, içinde sahte alkol bulunan 20'şer litrelik 4 bidon, farklı markalarda bandrolsüz ve sahte bandrollü içki şişeleri ele geçirildi.

23.07.2019 10:15 Eyüpsultan
Eyüpsultan'da sahte içki sevkiyatı gerçekleştirilen bir iş yerine baskın yapan polis tarafından, içinde sahte alkol bulunan 20'şer litrelik 4 bidon, farklı markalarda bandrolsüz ve sahte bandrollü içki şişeleri ele geçirildi. Olayla bağlantılı bir kişi aranırken, operasyon anı polis kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, EyüpSultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nişanca Mahallesindeki bir depodan sahte ve kaçak içki sevkiyatı yapıldığı bilgisini aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, hem kaçak içki satıcılarını hemde depoya giren çıkanları takibe aldı.

Yapılan çalışmalar sonunda ekipler, cuma günü operasyon düzenledi. Operasyonda, sahte alkol bulunan 20'şer litrelik 4 ayrı bidon, farklı markalarda ve sahte bandrollü 29 adet boş içki şişesi ve barkodlar ele geçirdi.

Operasyonda, herhangi bir şüpheliye rastlanmazken, iş yeri sahibi Fatih Ç.'nin yakalanması için operasyonların sürdüğü bildirildi. Operasyon anı da polis kamerasına yansıdı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Polis, 3. Sayfa

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