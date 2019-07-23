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Eyüpsultan'da sahte içki operasyonu

Eyüpsultan'da, 4 bidon ile 3 pet şişe sahte içki, sahte bandrol ve barkod ele geçirildi.

23.07.2019 13:29 Eyüpsultan'da sahte içki operasyonu
Eyüpsultan'da, 4 bidon ile 3 pet şişe sahte içki, sahte bandrol ve barkod ele geçirildi.
Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nişanca Mahallesi'nde bir adreste kaçak alkol sevkiyatı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Polis, 20 Temmuz'da adrese düzenlediği operasyonda, 4 adet 20 litrelik bidon ile 3 adet yarım litrelik pet şişe içinde sahte içki, 29 boş şişe, 39 sahte bandrol ve 10 sahte barkod ele geçirdi.
Adresin sahibi olduğu ifade edilen Fatih Ç'nin yakalanmasına çalışılıyor.

Emniyet Müdürlüğü, Güncel

Kaynak: AA

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