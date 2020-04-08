Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Eyüpsultan'da sahte maske üretenlere şoke baskın

Eyüpsultan'da sahte maske üretenlere şoke baskın Sahte 120 bin maske ele geçirildi Eyüpsultan Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından bir iş merkezine düzenlenen kaçak maske operasyonunda 20 bin kullanıma hazır maske ile 100 bin dikime hazır toplam 120 bin maske ele geçirildi.

08.04.2020 19:06 | Son Güncelleme: 08.04.2020 19:07
Eyüpsultan'da sahte maske üretenlere şoke baskın
Sahte 120 bin maske ele geçirildi
İSTANBUL - Eyüpsultan Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından bir iş merkezine düzenlenen kaçak maske operasyonunda 20 bin kullanıma hazır maske ile 100 bin dikime hazır toplam 120 bin maske ele geçirildi.
Eyüpsultan Belediyesi zabıta ekipleri, Topçular Mahallesi Rami Kışla Caddesi Gündoğar İş Merkezi'nde kaçak maske imalatı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemede iş merkezinin kaçak maske üretiminde bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine hareke geçen zabıta ekipleri, polis ekiplerinin de destek verdiği operasyonda 20 bin kullanıma hazır maske ile 100 bin dikime hazır toplam 120 bin maske ele geçirdi. Yapılan incelemelerin ardından kaçak maske üretimi yapan ruhsatsız iş yeri, Eyüpsultan Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Eyüpsultan’da sahte maske üretenlere şoke baskın

Kaynak: İHA

Etiketler: Eyüpsultan Belediyesi, Zabıta, 3. Sayfa
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› 3. Sayfa ››Eyüpsultan'da sahte maske üretenlere şoke baskın - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Koronavirüs 87 vatandaşımızın daha canını aldı, ölü sayısı 812 oldu Haberler
Koronavirüs 87 vatandaşımızın daha canını aldı, ölü sayısı 812 oldu
Bağcılar’da karantina apartmanında 16 kişiden 10’unda korona çıktı Haberler
Bağcılar'da karantina apartmanında 16 kişiden 10'unda korona çıktı
Cumhurbaşkanlığı kararıyla İşten çıkarma üç ay süreyle yasaklanıyor Haberler
Cumhurbaşkanlığı kararıyla İşten çıkarma üç ay süreyle yasaklanıyor
İtalya’da korona ölümlerindeki düşüş devam ediyor: 24 saatte 542 ölü Haberler
İtalya'da korona ölümlerindeki düşüş devam ediyor: 24 saatte 542 ölü
Prof. Dr. Ali Demirsoy’dan tepki çeken sözler: Korona hastalarını öldürmeliydik Haberler
Prof. Dr. Ali Demirsoy'dan tepki çeken sözler: Korona hastalarını öldürmeliydik
Çöpten hurda toplayan kişiye koronavirüs cezası Haberler
Çöpten hurda toplayan kişiye koronavirüs cezası
Trump’ın en büyük rakibi başkanlık yarışından çekildi Haberler
Trump'ın en büyük rakibi başkanlık yarışından çekildi
Esnaftan örnek davranış! ’Biz bize yeteriz’ deyip veresiye defterini yırttı Haberler
Esnaftan örnek davranış! "Biz bize yeteriz" deyip veresiye defterini yırttı

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

20:09: Kocaeli'de ihtiyaç sahibi aile ve esnaflara 105 bin kolilik gıda yardımı - Haberler 20:08: At sokak ortasında doğum yaptı - Haberler 20:06: Kırşehir Müftüsü Mehmet Yaman: "İmamlarla ilgili ileri geri konuşanlar inşallah utanırlar" - Haberler 20:05: Kuş avlamak için 7 katlı bir binanın çatısına çıkan çocuk, yürekleri ağza getirdi - Haberler 20:04: TBMM Genel Kurulu - Haberler 20:00: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 87 artarak 812'ye yükseldi 19:36: ABD'de test amacıyla 19 gün bekletilen cesette koronavirüs çıktı - Haberler 18:35: Koronavirüste plazma tedavisi işe yarıyor! Çin'de 10 hasta iyileşme aşamasına geçti - Haberler 17:15: İngiliz model Linda Lusardi, koronavirüs ile mücadelesini anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı - Haberler 17:07: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Lideri Çinping ile telefonda görüştü - Haberler 16:45: New York Times gazetesi, Trump'ın koronavirüs uyarılarını dikkate almadığını iddia etti - Haberler