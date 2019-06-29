29.06.2019 16:54
Haberler » Güncel » Haber

Eyüpsultan'da saman balyaları alev alev yandı

Eyüpsultan

EYÜPSULTAN'da saman balyalarının istiflendiği alanda yapılan kaynak çalışması sırasında yangın çıktı, çok sayıda saman balyası yandı.

EYÜPSULTAN'da saman balyalarının istiflendiği alanda yapılan kaynak çalışması sırasında yangın çıktı, çok sayıda saman balyası yandı.
Yangın, Eyüpsultan Pirinççi Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Saman balyalarının istifli olduğu alanda kaynak çalışması yapıldığı sırada sıçrayan bir kıvılcım saman balyalarını tutuşturdu. Çevredeki diğer balyaları uzaklaştırmaya çalışan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan balyalara müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangın diğer saman balyalarına ve çevredeki ahırlara sıçramadan söndürüldü. Kimsenin yara almadığı olayda maddi zarar meydana geldi.


- İstanbul
Kaynak: DHA
İtfaiye , Güncel

Son Dakika Haberleri
17:24 Bataklığa saplanan büyükbaş hayvan güçlükle çıkarıldı
17:24 İmamoğlu'ndan İBB'deki istifalarla ilgili açıklama
17:23 D-8'in 22. kuruluş yıl dönümü toplantısı -2
17:23 Toprağa verdiği çocuğun kızı olmadığını 18 gün sonra öğrendi
17:22 D-8'in 22. kuruluş yıl dönümü toplantısı
17:22 Ankara Kent Konseyi Olağan Genel Kurulu
17:22 Muş'ta Yaz Spor Okulları açıldı