29.06.2019 16:54
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EYÜPSULTAN'DA SAMAN BALYALARI ALEV ALEV YANDI

EYÜPSULTAN

Eyüpsultan'da saman balyalarının istiflendiği alanda yapılan kaynak çalışması sırasında yangın çıktı, çok sayıda saman balyası yandı.


Eyüpsultan'da saman balyalarının istiflendiği alanda yapılan kaynak çalışması sırasında yangın çıktı, çok sayıda saman balyası yandı.
Yangın, Eyüpsultan Pirinççi Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Saman balyalarının istifli olduğu alanda kaynak çalışması yapıldığı sırada sıçrayan bir kıvılcım saman balyalarını tutuşturdu. Çevredeki diğer balyaları uzaklaştırmaya çalışan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan balyalara müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangın diğer saman balyalarına ve çevredeki ahırlara sıçramadan söndürüldü. Kimsenin yara almadığı olayda maddi zarar meydana geldi.

Görüntü Dökümü:
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-Yanan balyalardan görüntü
- İtfaiye ekiplerinden görüntü
-Görgü tanıkları ile röportaj
-Diğer detaylar


- İstanbul
Kaynak: DHA
İtfaiye , Güncel

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