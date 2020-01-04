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Eyüpsultan'da Sarıkamış şehitleri anıldı

Sarıkamış Harekatı'nın 105. yıl dönümünde Eyüpsultan Belediyesince anma programı düzenlendi.

04.01.2020 20:08 | Son Güncelleme: 04.01.2020 20:08 Eyüpsultan'da Sarıkamış şehitleri anıldı
Harekatı'nın 105. yıl dönümünde Eyüpsultan Belediyesince anma programı düzenlendi.
Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşen programda, Sarıkamış Harekatı'nda kaybedilen 90 bin şehit anıldı.
"Beyaz Üstüne Yazılmış Destan Sarıkamış" adlı program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Müdürlüğü Bilgi Evleri öğrencileri tarafından hazırlanan programda, Sarıkamış Harekatı'nın tarihini anlatan kısa film gösterildi. Sarıkamış'tan canlı bağlantı yapılan programda, savaşta yaşanılan olaylar anlatıldı.
Bilgi Evi Öğrencileri Korosu'nun "Sarıkamış Türküleri"ni söyledikleri konserin sunulduğu programda, öğrencilerin Sarıkamış destanını anlatan tiyatro gösterisi de sahnelendi.
Eyüpsultan Belediyesi Başkan Yardımcısı İsmail Uysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 105 yıl önce vatan için kendini feda eden şehitleri anmak, savaşta neler yaşandığını anlatmak ve unutmamak için bu programı düzenlendiğini belirtti.
Uysal, "İnsanlarımızın vatan ve toprak sevgisini unutmamasını istiyoruz. Öğrencilerimiz de birer profesyonel gibi oyunları sergilediler. Oyunda ağladım ve çocuklar beni oralara götürdü. Çocuklarımızda yetenek var ve bu yetenekleri geliştirmek için ellerimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Eyüpsultan Belediyesi, Bilgi Evleri, Sarıkamış, Güncel

Kaynak: AA

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