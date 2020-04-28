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Eyüpsultan'da sessiz Ramazan

Her yıl binlerce Müslümanın Ramazan boyunca ziyaret edip, el açıp dua ettikleri, namazlarını eda ettikleri Eyüpsultan Camii ve Türbesi, dünya çapında küresel bir krize yol açan, ülkemizde de görülen korana virüs salgını nedeniyle çok az sayıda vatandaş tarafından ziyaret ediliyor.

28.04.2020 11:51 | Son Güncelleme: 28.04.2020 11:53
Eyüpsultan'da sessiz Ramazan
Her yıl binlerce Müslümanın Ramazan boyunca ziyaret edip, el açıp dua ettikleri, namazlarını eda ettikleri Eyüpsultan Camii ve Türbesi, dünya çapında küresel bir krize yol açan, ülkemizde de görülen korana virüs salgını nedeniyle çok az sayıda vatandaş tarafından ziyaret ediliyor.

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte İstanbulluların aileleriyle birlikte ziyaret ettiği, dualarla oruçlarını açtığı Eyüpsultan Meydanı'nda şu günlerde sessizlik ve hüzün rüzgarları esiyor. Eyüpsultan Meydanı, sessiz, sakin ve boş kalırken, Eyüpsultan Türbesi'nin Hacet Penceresi bölümüne gelen vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uyarak dualar ediyorlar. Korona virüs tedbirleri kapsamında Eyüpsultan Camii'nde vakit namazları da toplu olarak kılınmıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel, Haber

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