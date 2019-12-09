Eyüpsultan'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Eyüpsultan'da bir büfeye yönelik silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Güzeltepe Mahallesi Avcı Sokak'taki Y.A.'ya ait büfeye gelen motosikletli 2 kişiden birinin açtığı ateş sonucu Y.A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı Y.A'yı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Saldırının ardından 2 şüpheli motosikletle kaçtı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA