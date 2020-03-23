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Eyüpsultan'da sokak hayvanları için besleme çalışmaları

Eyüpsultan Belediyesi, korona virüs nedeniyle önlemlerini kapsamında ilçe mahallelerinde ve ormanlık alanlarda sokak hayvanları için besleme çalışmaları gerçekleştirildi.

23.03.2020 17:00 | Son Güncelleme: 23.03.2020 17:11
Eyüpsultan'da sokak hayvanları için besleme çalışmaları
Eyüpsultan Belediyesi, korona virüs nedeniyle önlemlerini kapsamında ilçe mahallelerinde ve ormanlık alanlarda sokak hayvanları için besleme çalışmaları gerçekleştirildi.

Korona virüs salgını dolayısıyla vatandaşlar "Evde Kal" çağrısına uyunca kent sokakları boş kaldı. Besleme yapılamayan sokak hayvanları ise bazı bölgelerde yiyecek bulmakta zorluk çekti. Sokak hayvanlarının yardımına koşan Eyüpsultan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri "Siz Evdeyken Can Dostlarımız Bize Emanet" diyerek sokak hayvanlarını besleme çalışması gerçekleştirdi. Belirli noktalara konan mama makineleri mamalarla dolduruldu, sokaklar dolaşılarak mama dağıtımı yapıldı.

Eyüpsultan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Eyüpsultan ilçesi dışında kalan yerlerde de mama dağıtım çalışmalarını gerçekleştirdi. Özellikle ormanlık alanlarda yaşayan sokak hayvanlarına günlük 150 kilogram mama desteğinde bulunuldu. Yaşamkent, Pirinççi yolu, Göktürk orman, baraj ve eski yolda sokak hayvanları için besleme çalışmaları yapıldı. Eyüpsultan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün, ilçedeki sokak hayvanlarına yönelik besleme çalışmaları rutin olarak devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Eyüpsultan Belediyesi, Güncel

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