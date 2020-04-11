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Eyüpsultan'da sokak hayvanları unutulmadı

Eyüpsultan Belediyesi, koronavirüs (Covid-19) salgını kapsamında yayınlanan 2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından sokak hayvanlarının aç kalmaması için besleme hizmetlerine kesintisiz devam ettiğini duyurdu.

11.04.2020 15:07 | Son Güncelleme: 11.04.2020 15:07
Eyüpsultan'da sokak hayvanları unutulmadı
Eyüpsultan Belediyesi, koronavirüs (Covid-19) salgını kapsamında yayınlanan 2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından sokak hayvanlarının aç kalmaması için besleme hizmetlerine kesintisiz devam ettiğini duyurdu.

Sokağa çıkma yasağı ilan edilen hafta sonunda çalışmaya devam eden Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokak hayvanlarının sağlığı ve beslenmesi için mesai harcıyor. Eyüpsultan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Kliniği, sokağa çıkma yasağı ilan edilen cumartesi ve pazar günü açık olacak ve hizmete devam edecek. Çalışmalarda bir yandan hasta, yaralı hayvanların bakım ve tedavileri gerçekleştirilirken, bir yandan da beslenmeleri sağlanıyor.

Ekipler kedi ve köpeklerin yanısıra Haliç'teki Adalar civarında bulunan ördek, kaz ve su kuşlarını da beslemeyi ihmal etmiyor.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: Eyüpsultan Belediyesi, Koronavirüs, Güncel
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