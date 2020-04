Eyüpsultan'da sokak hayvanları yalnız kalmadı

Eyüpsultan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, sokakta yaşayan ve yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Veteriner İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarına, "Siz Evdeyken Can Dostlarımız Bize Emanet" sloganıyla yardım ediyor.Ekipler, koronavirüs salgını sonrası vatandaşların "Evde Kal" çağrısına uyarak evlerinden çıkamaması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz hayvanların beslenme ve tedavi çalışmalarını sürdürüyor.Sokakta yaşayan sahipsiz hayvanları besleme çalışması kapsamında belirli noktalara konan mama makineleri dolduruluyor, sokaklar dolaşılarak can dostlar için kolayca ulaşabilecekleri yerlere mamalar bırakılıyor."Eyüpsultan'ın her köşesine mama bırakılıyor"Açıklamada görüşlerine yer verilen Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, sokak hayvanlarının yalnız bırakılmadığını belirterek, şunları kaydetti:"Eyüpsultan'ın her köşesine mamalar bırakılıyor. Biliyorsunuz Eyüpsultan sokak hayvanları konusunda İstanbul'un en yoğun ilçesidir. Gerek Eyüpsultan Belediyesi olarak, gerekse mahalle sakinleri ve esnaflarımız sokaktaki dostlarımızın bakımlarıyla ilgileniyor. Esnaflarımızın dükkanlarını kapatınca, mahalle sakinleri de evlerine girince sokak hayvanları aç kalmaya başladı. Biz de 'Siz Evdeyken Can Dostlarımız Bize Emanet' diyerek, bir çalışma başlattık ve Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, belirli noktalara mamalar bırakıp, mama makinelerini doldurdular."

Kaynak: AA