EYÜPSULTAN'DA TAKLA ATAN OTOMOBİL KARŞI ŞERİDE GEÇTİ

EYÜPSULTAN'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak karşı şeride geçti. Kazada otomobilde bulunan 3 kişiden ikisi hafif şekilde yaralandı.

Kaza saat 20.30 sıralarında Silahtarağa Caddesi Edirnekapı istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü Onur Kılıç'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği ve içinde 2 kişinin daha bulunduğu 34 BEE 18 plakalı otomobil, takla atarak karşı şeride geçti. Kazada otomobilde bulunan Eray Kılıç ve henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Sürücü Onur Kılıç ise kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla yakın hastaneye kaldırılırken durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle Alibeyköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Çevredekiler tarafından düzeltilen otomobilin çekiciyle kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Görüntü Dökümü:

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-Takla atan otomobil

-Polis ve itfaiye ekipleri

-Yolun kapanması

Genel ve detay görüntüler

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