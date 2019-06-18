18.06.2019 16:37
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Eyüpsultan'da taksi durakları yenileniyor

Eyüpsultan

Eyüpsultan Belediyesi, ilçedeki taksi duraklarının yenilenmesine yönelik çalışma başlattı.

Eyüpsultan Belediyesi, ilçedeki taksi duraklarının yenilenmesine yönelik çalışma başlattı.

İlçedeki mahalleleri sokak sokak dolaşan, buradaki esnaflarla sık sık bir araya gelen Başkan Deniz Köken, taksici esnafıyla da görüş alışverişinde bulundu ve onların talepleri doğrultusunda taksi duraklarının yenilenmesi çalışmasını başlattı.

Eyüpsultan Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmada, taksi durakları komple yenilenecek ve modern bir görünüme kavuşacak. Taksi şoförlerinin istekleri doğrultusunda hazırlanan proje, öncelikle Akşemsettin, Göktürk ve Alibeyköy Mahallelerinde başlayacak. İlk etapta Akşemsettin Mahallesi Cengiz Topel Caddesi Mobil Taksi durağı, Alibeyköy Mahallesi Sevinç Caddesi'ndeki Merkez Taksi Durağı, Göktürk Cumhuriyet Caddesi üzerindeki Merkez Taksi durağı yenilenecek. Çalışmanın daha sonra ilçe geneline yayılacağı ve diğer mahallelerde belirlenen durakların da yenileneceği belirtildi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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