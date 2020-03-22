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Eyüpsultan'da temizlik seferberliği

Eyüpsultan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerini sürdürürken, Belediye Başkanı Deniz Köken çalışmaları yakından takip etti.

22.03.2020 12:22 | Son Güncelleme: 22.03.2020 12:23
Eyüpsultan'da temizlik seferberliği
Eyüpsultan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerini sürdürürken, Belediye Başkanı Deniz Köken çalışmaları yakından takip etti.

Ekiplerin İslambey Caddesi'ndeki çalışmalarına katılan Başkan Deniz Köken, burada yapılan temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerini yerinde görerek incelemelerde bulundu. İslambey Caddesi'nde yapılan çalışmalarda yollar yıkanarak süpürülüp, çöp konteynerleri yıkanıp dezenfekte edildi. Ayrıca bina girişleri, otobüs durakları, ankesörlü telefon üniteleri, durakta bekleyen hatlı minibüsler de detaylı bir şekilde dezenfekte edildi.

Konu ilgili bir açıklama yapan Başkan Deniz Köken, "Dünya ile birlikte ülkemiz de çok zor ve önemli bir süreçten geçiyor. Fiziksel mesafeyi koruyup gönül mesafesini sıklaştırarak ve temizliğimize dikkat ederek bu süreci hep birlikte atlatacağız. Biz de korona virüs tedbirleri kapsamında bazı uygulamaları hayata geçirdik. İlçemizdeki ortak kullanım alanlarını dezenfekte ediyoruz. Mahallelerimizi de sokak sokak temizliyoruz. Bu süreçte en çok hassasiyet göstermemiz gereken husus, bireysel temizliğimize ve diğer insanlarla olan mesafemize dikkat etmek. Salgın bitene kadar sevgimizi sarılarak değil yüreğimizle göstereceğiz" dedi.

"Tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz"

Başkan Köken, "Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi tedbirlere hep birlikte hassasiyetle uyarsak evde kalma süresi 3 haftayla sınırlı kalabilir. Peygamber Efendimiz de, 'Veba olduğunu duyduğunuz yere gitmeyin. Bulunduğunuz yerde de veba varsa kaçarak oradan çıkmayın' buyurmuştur. Bugün de bize düşen virüs ihtimali olan yerlerden uzak durmak, virüs şüphesi varsa da

iyileşene kadar diğer insanlarla teması kesmek. Hükümetimiz ve Eyüpsultan Belediyesi olarak virüs tehdidinin en kısa sürede bertaraf edilmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bu süreçte en büyük görev sizlere düşüyor. Mecburiyeti olmayan hiçbir vatandaşımız, tehdit ortadan kalkana kadar evinden çıkmamalı, kimseyle temas etmemeli. Sokaklarımızı biz, evlerinizi siz temiz tutarak hep beraber el ele bu süreci atlatacağız. Hiçbir virüsün aldığımız ve alacağımız tedbirlerden daha büyük olamayacağını tekrar ediyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Eyüpsultan Belediyesi, Deniz Köken, Güncel

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