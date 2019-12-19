Haberler » 3. Sayfa » Eyüpsultan'da trafikte tartıştığı kadın sürücüyü darp eden şüpheli tutuklandı - Haberler

Eyüpsultan'da trafikte tartıştığı kadın sürücüyü darp eden şüpheli tutuklandı

Eyüpsultan'da tartıştığı kadın sürücüyü darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

19.12.2019 13:42 | Son Güncelleme: 19.12.2019 13:47 Eyüpsultan'da trafikte tartıştığı kadın sürücüyü darp eden şüpheli tutuklandı
Eyüpsultan'da tartıştığı kadın sürücüyü darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eyüpsultan'da trafikte korna çaldığı için kadın sürücü Ş. A.'yı darp ettiği iddia edilen H.H.B., doktor olduğu öğrenilen kadın sürücünün şikayeti üzerine gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli H.H.B., Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Savcılıkça ifadesi alınan şüpheli H.H.B. tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüpheli H.H.B. çıkarıldığı hakimlikçe 'Kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

14:37   Erdoğan, Kuala Lumpur'da Liderler Toplantısı'na katıldı - Haberler
14:36   Didim'de tehdit ve iftira iddialarına eski eşlerden cevap - Haberler
14:34   Suikasta uğrayan Rus Büyükelçi Andrey Karlov ölümünün 3. yılında anıldı - Haberler
14:30   Kılıçdaroğlu'nun katıldığı açılış öncesi pankart açmak isteyen kadına müdahale! - Haberler
14:30   Edremit'teki kadın cinayeti - Haberler
14:26   Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu: 1 ölü, 7 yaralı - Haberler
14:18   AK Parti'nin "Türkiye'de en beğenilen siyasetçi" anketinin sonuçları belli oldu - Haberler
14:01   Yalnız yaşayan genç, av tüfeğini göğsüne dayayıp canına kıydı - Haberler
14:01   Bereyle yüzünü tamamen kapatan şüpheli, yürümekte zorlandı - Haberler
14:00   Eski bakan da telefon dolandırıcıların tuzağına düştü, 500 bin TL'sini kaptırdı - Haberler
19.12.2019 14:47:20