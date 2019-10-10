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Eyüpsultan'da Türk İşaret Dili kursu başlıyor

Eyüpsultan Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile yapılacak olan "Türk İşaret Dili" kursu başlıyor.

10.10.2019 10:01Eyüpsultan'da Türk İşaret Dili kursu başlıyor
Eyüpsultan Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile yapılacak olan "Türk İşaret Dili" kursu başlıyor.

Eğitimler, Engelliler Sürekli Eğitim ve Rehberlik Merkezi (ESER) binasında verilecek. Türk İşaret Dili kursları hafta içi bir grup, hafta sonu ise iki grup olmak üzere toplamda üç grup halinde düzenlenecek. Kursiyerler 120 saatlik eğitim alacaklar, eğitim sonunda başarılı olan kursiyerler Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika alacaklar.

Türk Dili İşaret kursu, işitme engellilerle iletişim kurmayı sağlayarak el hareketleri ve yüz mimiklerinden oluşan Türk İşaret Dili'nin (TİD) temel düzeyde öğretildiği bir eğitim programı. Öğrencilerin hayata katılmaları ve kendilerini ifade etmeleri amaçlanan kursta, işaret dili ve çevre, okul ve eğitim işaretleri, gıda ve giyim işaretleri, TİD bilgisi kavramları, işaret dili karşılıklı konuşma pratiği konularında eğitimler verilecek. - İSTANBUL

Eyüpsultan Belediyesi, Güncel

Kaynak: İHA

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