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Eyüpsultan'da ücretsiz Arapça dersi verilecek

Eyüpsultan Belediyesinin düzenlediği ücretsiz yabancı dil kursları kapsamında Arapça kursu da açıldı.

25.09.2019 10:40Eyüpsultan'da ücretsiz Arapça dersi verilecek
Eyüpsultan Belediyesinin düzenlediği ücretsiz yabancı dil kursları kapsamında Arapça kursu da açıldı.
Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından gençlere ve çocuklara yabancı dil öğretmek üzere Düğmeciler Mahallesi'nde açılan İngilizce eğitimi verilen Simurg Dil Evi'nde, bu sene Arapça dersleri de öğretilecek.
5-25 Yaş Yaygın Eğitim Programı kapsamında eğitim veren Simurg Dil Evi'nde, yabancı öğretmen ile uygulamalı eğitimler gerçekleştiriliyor.
Eyüpsultanlıların ilgisine sunulan kurs ile çocukların en kolay yoldan yabancı dil öğrenmesi amaçlanıyor.
Kurslara katılmak isteyenlerin başvuruları alınmaya başlandı.

Eyüpsultan Belediyesi, Güncel

Kaynak: AA

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