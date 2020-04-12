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Eyüpsultan'da vatandaşların ihtiyaçları evlere ulaştırıldı

Eyüpsultan'da, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde kalmak zorunda olan ilçe sakinlerinin ihtiyaçları ekipler tarafından evlerine ulaştırıldığı belirtildi.

12.04.2020 18:33 | Son Güncelleme: 12.04.2020 18:33
Eyüpsultan'da vatandaşların ihtiyaçları evlere ulaştırıldı

Eyüpsultan'da, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde kalmak zorunda olan ilçe sakinlerinin ihtiyaçları ekipler tarafından evlerine ulaştırıldığı belirtildi.

Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin her gün, sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üstü vatandaşların alışveriş ile ilgili taleplerini karşıladığı, onlar adına alışveriş yaptığı duyuruldu. Zabıta ekipleri, sokağa çıkma yasağı ilan edilen hafta sonu da vatandaşa yardım etmeye devam ettiği ifade edildi.Evlerinden çıkamayan vatandaşlar için alışveriş yapan ekipler, gıda, sağlık ihtiyaçlarını alıp vatandaşların evlerine kadar ulaştırdı.

İlçe sakinleri, "Bu zor günlerde bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'e ve her an yanlarında olan Eyüpsultan Belediyesi çalışanlarına teşekkür ederiz" dediler.


Kaynak: DHA

Etiketler: Eyüpsultan Belediyesi, Zabıta, Güncel
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