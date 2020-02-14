Haberler » Güncel » Eyüpsultan'da yangın: 1 ölü - Haber

Eyüpsultan'da yangın: 1 ölü

Eyüpsultan'da evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

14.02.2020 13:26 | Son Güncelleme: 14.02.2020 13:28
Eyüpsultan'da evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.
Güzeltepe Mahallesi Çiğdem Sokak'ta 4 katlı apartmanın 3'üncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bina sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Söndürme çalışması sırasında ekipler evde bir kişinin cesedine rastladı.
Polis ekipleri yaptığı incelemede ölen kişinin, yangın çıkan evin sahibi Atalay Yenidünya (73) olduğunu belirledi. Yenidünya'nın cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Haberi alarak olay yerine gelen Atalay Yenidünya'nın yakınları gözyaşı döktü. Yenidünya'nın bir süredir yalnız yaşadığı öğrenildi.
Eyüpsultan'da yangın: 1 ölü

İtfaiye, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

15:49  Hakan Karahan kimdir? Hakan Karahan nereli, kaç yaşında?
14:48  Erhan Gökgücü kimdir? Erhan Gökgücü hayatı ve biyografisi!
14:23  Kakofoni nasıl yazılır? TDK'ya göre kakafoni mi, kakofoni mi?
14:14  2020 ABD Başkanlık Seçimleri ne zaman? Amerika seçimlerinde başkan adayları kimler?
11:16  Aşıklar Şehri filmi konusu nedir? Aşıklar Şehri oyuncuları ve Aşıklar Şehri özeti!
14.02.2020 15:53:48