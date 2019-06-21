Eyüpsultan'da Yeşilpınar trafiğine neşter vuruldu

Yeşilpınar Bölge Parkı çevresinde yaşanan trafik sorunu, Eyüpsultan Belediyesi'nin girişimi, İBB Fen işleri Müdürlüğü'nün çalışmalarıyla çözüldü.



Yeşilpınar Bölge Parkı çevresinde oturan vatandaşlar ve esnaflardan buradaki trafik sorunu konusunda çok sayıda şikayet alan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ile iletişime geçerek buradaki çalışmaları başlattı.



Sorun tespit edildi ve çözüm için çalışma yapıldı



İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri ilk olarak, Yeşilpınar Bölge Parkı mevki'inde trafik yoğunluğu yaşanmasının sebeplerini tespit etti. Yapılan incelemelerde, özellikle Çiçeksuyu Caddesi'nden ve Pamuk Sokak'tan Atatürk Bulvarı'na bağlantı yollarının bulunmamasının, yoğunluğa sebep olduğu belirlendi.



3 ayrı noktada çalışma yapıldı



Bunun üzerine ekipler hiç vakit kaybetmeden bölgede üç ayrı noktadaçalışma başlattılar. Trafik yoğunluğunun ortadan kalkması için Atatürk Bulvarı ile Çiçeksuyu Caddesi bağlantısı, Pamuk Sokak ile Akşemsettin bağlantısı ve Pamuk Sokak ile Atatürk Bulvarı bağlantı noktalarında revizeler gerçekleştirildi.



"Yeşilpınar ve Akşemsettin Mahallelerine hayırlı olsun"



Çalışmaların yapıldığı yere giderek incelemelerde bulunan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, "Burası metro çalışmasından dolayı kapatılmış haldeydi. Buradan Yeşilpınar'a giriş yoktu. Yeşilpınar nüfusun En yoğun olduğu mahallemiz. Girne Caddesi'ni de Çiçeksuyu Caddesi'ni de burası bağlıyor. Buradan Akşemsettin Mahallesi'ne de geçiş yoktu. Şimdi bunların hepsi yapılmış oldu. Sinyalizasyon sistemleri de tamamlanmış oldu. 50 bin nüfuslu ve 45 bin nüfuslu mahallelerin birbirine geçişi sağlandı. Hem Yeşilpınar hem de Akşemsettin'e hayırlı olsun. İstanbul Büyükşehir Belediyemiz ulaşım ekibine, bizim Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ediyoruz. Bu işi bir iki günde bitirelim dedik. Çok hızlı bir şekilde tamamlandı. Metronun işlerinin de yavaş yavaş bittiğinin sinyali gelmeye başlamış oluyor. Yıl sonuna burada hem metro hem bu ulaşım aksı düzene girdiğinde çok daha farklı bir ortam olacak inşallah" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA