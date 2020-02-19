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Eyüpsultan Devlet Hastanesi çevresinde bakım-onarım yapıldı

Eyüpsultan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Eyüpsultan Devlet Hastanesi çevresinde bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirdi.

19.02.2020 12:15 | Son Güncelleme: 19.02.2020 12:16Eyüpsultan Devlet Hastanesi çevresinde bakım-onarım yapıldı
Eyüpsultan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Eyüpsultan Devlet Hastanesi çevresinde bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirdi.

Çalışmalar kapsamında, hastane çevresinde asfaltlama, yol düzenlemesi ve bahçesinde de peyzaj çalışmaları yapıldı. Geçtiğimiz yıl yıkılan hastanenin istinat duvarı Eyüpsultan Belediyesi tarafından yapılmıştı. Yıkılan duvarın dibinde peyzaj çalışmaları gerçekleştirildi. Hastane bahçesi ve çevresindeki beton saksılara da mevsimlik bitkiler dikildi. Ardından hastane çevresinde deforme olmuş yolda 500 metrekarelik alana 75 ton asfalt serimi yapıldı - İSTANBUL

Eyüpsultan Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü, Devlet Hastanesi, Güncel

Kaynak: İHA

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