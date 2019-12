Eyüpsultan Film Akademisi öğrencileri sertifikalarını aldı

Eyüpsultan Belediyesi'nin TRT ve İstanbul Medya Akademisi ile ortaklaşa yürüttüğü Eyüpsultan Film Akademisi (EFA), 4. dönem kursiyerlerini mezun etti.Film yapım teknikleri, yönetmenlik, senaryo yazımı, kurgu ve sinema üzerine çeşitli seminerlerle, sinema ve film yapımına gönül verenleri buluşturan Eyüpsultan Film Akademisi'ni başarıyla bitiren kursiyerler için Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi'nde sertifika programı düzenlendi. Eyüpsultan Film Akademisi'nin 7 ay süren teorik ve pratik eğitimlerini tamamlayan 4. dönem kursiyerlerinden projelerini tamamlayan ve derslere eksiksiz katılan 29 öğrenci sertifika almaya hak kazandı."Yıllar sonra değeri çok net anlaşılacağı bu ve benzeri organizasyonlar"Sertifika töreninde genç mezunlara seslenen Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Yıldız, yerel yönetimlerin 1994 yılından sonra çok değiştiğini, sanatsal faaliyetler ve sosyal yardımlar gibi hayatın aktığı her alanla ilgili faaliyetlere daha fazla bütçe ayırmaya başladığını belirterek sözlerine şöyle devam etti: "Belediyemiz de klasik çalışmaların dışında hayatın hemen hemen her alanında faaliyet göstermeye, oralara dokunmaya çalışıyor. Bu çalışmalar içinde en niteliklisi, en gurur verici olanı, yıllar sonra değeri çok net anlaşılacağı bu ve benzeri organizasyonlar. Türkiye'yi ileride dünyada çok güzel noktalarda tanıtacağına inandığım çok güzel filmler çıkaracağını düşündüğüm değerli genç arkadaşlarım var. Onların yetenekleri önünde saygıyla eğiliyorum, gelecekten bize bakarak bugünleri yad ederlerse mutlu olacağımı düşünüyorum. Onlara emek veren bir kurumda bulunmaktan dolayı da çok mutluyum.""Burada yetişen tohumlar sanat çınarlarına dönüşecek"Gecenin onur konuğu olan başarılı yönetmen Nazif Tunç ise EFA öğrencilerinin çektikleri kısa film çalışmalarını çok başarılı bulduğu belirterek şunları söyledi: "Seyrettiğim filmlerde bazılarının görüntüleri, bazılarının oyuncuları, bazılarının ise senaryosu, teması çok iyiydi, ama hepsinde bir içtenlik, samimiyet, bir arada olmanın getirdiği bir güç kuvvet vardı, bu çok kıymetli. Bunun verimini hemen alamayız, ama 15-25 sene sonra bu içtenlikle, samimiyetle yetişen tohumlar meyvelerini verecek, ulu çınarlara, sanat çınarlarına yönetmenlere, senaristlere dönüşecek. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'e teşekkür ederim. Burada çok iyi bir hareket başlatılmış, bu harekette birbirinizi bulmuşsunuz, tartmışsınız, kanat olmuşsunuz, hayal ortağı olmuşsunuz. Sanatta insanlar hayat ortaklarını bulunca, birbirlerine kanat olurlar ve 30 kuş gibi Zümrüdü Anka'ya doğru, sanatın en uç noktasına doğru, hakikate doğru uçarlar. Bu hareketten, bu damlaların bir arada olarak sanat alemine sızacaklarını ve bir göle, ummana dönüşeceklerini hissediyorum ve bu da beni mutlu ediyor. Peygamberimize gönlünü ve evini açmışların yurdundan bu işin yayılması da ayrıca kıymetli. Hocalarınıza, size destek verenlere, öyle ya da böyle bu yolda omuzunuza dokunarak önünüzü açanlara layık olacak eserler üretmeye çalışalım. Sanat bizim 100 yıl sonraya belki 1000 yıl sonraya bıraktığımız bir tebliğ, bir mesaj, bir çağrıdır o yüzden uzun yolculuğa yetecek bir azimle yola çıkalım."Konuşmanın ardından genç yönetmenlerin yönettiği kısa filmlerden bazıları da gösterime sunuldu. Salonu dolduranlar tarafından ilgiyle izlenen kısa filmler, büyük bir beğeni topladı. Gecenin sonunda Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Yıldız, Nazif Tunç, EFA hocaları tarafından eğitimleri başarı ile bitiren öğrencilerine sertifikaları verildi. Her yıl 7 ay boyunca 40 kişiye eğitim bursu vererek sinema sektörüne hazırlayan Eyüpsultan Film Akademisi kursiyerlerinin hazırladığı kısa filmler Cumhurbaşkanlığı da dahil olmak üzere ulusal ve uluslararası anlamda 13 ödül kazandı. Birçok öğrenci Eyüpsultan Film Akademisi eğitiminin ardından sektörde önemli pozisyonlarda çalışma fırsatı yakaladı. - İSTANBUL