Eyüpsultan Gezi Rehberi Hazırlandı

29 Kasım 2018 Perşembe 16:35



29 Kasım 2018 Perşembe 16:35

Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan Eyüpsultan için gezi rehberi hazırlandı.Ebu Eyyub El-Ensari Hazretlerinin diyarı Eyüpsultan; Mekke, Medine ve Kudüs'ten sonra İslam aleminin dördüncü en önemli merkezi olma özelliğine sahip. Bu özelliğiyle bir cazibe merkezi haline gelen Eyüpsultan, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlıyor. İstanbul'un fethinden sonra Müslümanlarla iskan edilen ilk yerleşim yeri olan Eyüpsultan, şehrin manevi havasının en iyi teneffüs edildiği yerlerin başında geliyor.Rehberler eşliğinde dokuz farklı rotaEyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın vizyon projelerinden olan ve çok sayıda ödüle layık görülen Eyüp Sultan Tarihi Merkez (ESTAM) projesi kapsamında daha önce, bir rehberlik hizmeti başlatıldı. Bu hizmet sayesinde vatandaşlar Eyüpsultan'ı, Eyüpsultan uzmanı profesyonel kokartlı rehberler eşliğinde geziyor, daha iyi tanıyor ve anlıyorlar.Rehberler eşliğinde gerçekleştirilen geziler için de dokuz rota belirlendi.Rotalar; Eyüp Sultan Camii ve çevresi, İdris Tepesi - Piyerloti ve Eyüpsultan Mezarlığı, Ayvansaray - Kızılmescit güzergahı, Haliç turu, şahıs turu, sanat turu, hanım eserleri turu, dini yapılar turu ve Nişanca turu şeklinde oluşturuldu.Vatandaşlar bu rotalardan diledikleri birini seçiyor ve rota üzerinde rehberler eşliğinde dolaşabiliyorlar.Eyüpsultan Belediyesi bu rotalarla ilgili, tarihi dokusunu muhafaza eden sokakları ile Eyüpsultan'ın gezilecek mekanlarının yer aldığı "Eyüpsultan Gezi Rehberi" adı altında bir de kitapçık hazırladı.Kitapçıkta; Eyüpsultan Tarihi Merkez'de gezebileceğiniz, ziyaret edebileceğiniz, camiler, türbeler, tekkeler, tarihi alan ve yapıların bulunduğu 373 ayrı nokta ile ilgili detaylı bilgiler yer alıyor. Yapılan bu hizmet ile Eyüpsultan'ın manevi ve tarihi ikliminin daha bilinçli bir şekilde ihya edilmesi amaçlanıyor. - İSTANBUL