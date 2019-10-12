Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne araç desteği

Eyüpsultan Belediyesi, Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne araç desteğinde bulundu.



Araçlar, belediye binası önünde düzenlenen bir programla, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi. Programa Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ile birlikte Başkan Yardımcıları, İlçe Emniyet Müdürü Ömer Kumlu, Eyüpsultan Müftüsü Mustafa Mesten, ilçede bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Eyüpsultan Belediyesi Meclis Üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program, Eyüpsultan Müftüsü Mustafa Mesten'in yaptığı dua ile başladı. Programda Barış Pınarı Harekatı'na katılan güvenlik güçlerine dualar edildi.



"Ekonomik gücümüz büyüdükçe bu hizmetler daha da artacaktır"



Başkan Deniz Köken programda şöyle konuştu: "Emniyet Müdürlüğümüzün araçlarını sıfırladık. Az ihtiyaç duyulsun inşaallah, iyi işlerde kullansınlar. Vatandaşlarımızın daha güzel işlerine hizmet versinler istiyoruz ama şartlar ve arazi öyle değil. Arazide işleri çok zor, onu da biliyoruz. Hem Eyüpsultan ilçesi toprak olarak büyük hem de çok farklı argümanları bir arada tutuyor. Cenabı Hak'tan hepimize kazasız, belasız bir dönem temenni ediyorum. Hepimiz Eyüpsultan halkının huzuru ve refahı için elimizden geleni yapıyoruz. Şehrin de bütün işleri bizden sorulduğu için hepsine bizim cevap vermemiz gerekiyor. Gücümüz neye yetiyorsa o kadarını yapıyoruz. Ekonomik gücümüz büyüdükçe bu hizmetler daha da artacaktır."



"Teşekkür ediyoruz"



İlçe Emniyet Müdürü Ömer Kumlu ise yaptığı konuşmada, "Eyüpsultan İlçe Belediyemizin, emniyet teşkilatımıza hizmet aracı olarak tahsis etmiş olduğu 13 adet aracın devir teslim törenine hoşgeldiniz. Saygıdeğer Belediye Başkanım Başkan Deniz Köken beye ilk göreve başladığı günden beri, kendisine duyduğumuz güvenimizi bir kere daha tekrar etmek istiyorum. Gerçekten Eyüpsultan başta olmak üzere İstanbul'a büyük emeklerinin olacağına inancımız sonsuz. Bu konuda kendilerine muvaffakiyetler diliyoruz. Teşekkür ediyoruz" dedi. Yapılan konuşmaların ardından Başkan Deniz Köken tarafından, İlçe Emniyet Müdürü Kumlu'ya 13 araç teslim edildi. Sonrasında ise Başkan Deniz Köken ve İlçe Emniyet Müdürü Kumlu, birlikte polis aracına binerek, oluşturulan konvoyla Eyüpsultan Meydanı'na indiler. - İSTANBUL

Kaynak: İHA