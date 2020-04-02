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Eyüpsultan'ın cadde ve sokakları dezenfekte ediliyor

Eyüpsultan Belediyesi Temizlik İşleri ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ve özel olarak kurulan dezenfeksiyon ekibi, ilçe genelinde başlattığı temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

02.04.2020 09:01 | Son Güncelleme: 02.04.2020 09:02
Eyüpsultan'ın cadde ve sokakları dezenfekte ediliyor
Eyüpsultan Belediyesi Temizlik İşleri ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ve özel olarak kurulan dezenfeksiyon ekibi, ilçe genelinde başlattığı temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Eyüpsultan Belediyesi Beyaz Masa birimine vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda 6 bölgeye dağılan 26 kişilik dezenfeksiyon ekibi, her gün rutin bir şekilde sitelerde bulunan ortak kullanım alanlarında ve sanayi sitelerinde dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştiriyor.

Sanayi sitelerinde açık bulunan dükkanları dezenfekte eden ekipler, sitelerin ise ortak kullanım alanları olan girişleri, merdiven korkuluklarını, asansörleri, daire kapılarını büyük bir titizlikle dezenfekte etmeye devam ediyor. Ekipler bugün (1 Nisan Çarşamba) vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda Topçular Sanayi Sitesi'nde, Topçular Oto Açık Pazarı'nda ve çok sayıda mahallede, binaların ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon işlemi yaptı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de yine Beyaz Masa'ya gelen talepler doğrultusunda cadde cadde, sokak sokak tüm mahalleleri dolaşarak yıkama araçları ile tazyikli su ve özel solüsyonlarla yıkamaya devam ediyor. Çalışmalar virüs tehdidi ortadan kalkana kadar tüm mahallelerde vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda düzenli olarak her gün yapılmaya devam edilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Eyüpsultan Belediyesi, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Eyüpsultan'ın cadde ve sokakları dezenfekte ediliyor - Haberler

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