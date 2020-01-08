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Eyüpsultan'ın genç şampiyonu Efe Okur, Avrupa yolunda

Eyüpsultan'ın en genç şampiyonu Efe Okur, başarılarına bir yenisini daha ekledi.

08.01.2020 09:57 | Son Güncelleme: 08.01.2020 10:03 Eyüpsultan'ın genç şampiyonu Efe Okur, Avrupa yolunda
Eyüpsultan'ın en genç şampiyonu Okur, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Moto spordaki yeteneğiyle sporseverlerin ilgisini çeken 8 yaşındaki Efe Okur, 2019 Türkiye Motokros Şampiyonu oldu.

2017 - 2018 yıllarında da Türkiye şampiyonlukları bulunan Efe, küçük yaşına rağmen şimdiye kadar Türkiye şampiyonlukları dahil 22 kupa kazandı. Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından Sakarya'da düzenlenen 'Şampiyonlar Ödül Töreni'nde kupasını AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu'ndan alan Efe, Nisan ayında Düzce etabıyla başlayacak olan Motokros Şampiyonası 65 cc sınıfında Türkiye'yi temsil edecek.

4 dört ülkede yarışacak

Efe, şampiyona kampanyasında Romanya Bucarest, Moldova Chisnau, Bulgaristan Samokov ve Sırbistan Krusevarec - Globare'de 16 Nisan - 28 Nisan 2020 tarihleri arasında 4 yarışa daha katılacak. Türkiye şampiyonluklarının ardından Avrupa Motokros Şampiyonası'ndan da birincilik kupası ile dönerek ülkesini gururlandırmak istediğini söyleyen genç şampiyon, "Öncelikle Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'e desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Motokros pahalı bir spor, her yarış için motosikletin tüm parçaları değişiyor. Her yarışta yeni lastik ve yedek parça almak zorunda kalıyoruz. Bu sene yurt dışı yarışları için 3 - 4 bin kilometre yol yapacağız. Bazı yarışlar 1 hafta arayla olduğu için yarış biter bitmez diğer bir ülkeye gitmemiz gerekecek. Bu sporu sadece ailemin desteği ile yapıyorum. Beni destekleyecek bir sponsora ihtiyacım var. Önümdeki en büyük engel yarışlar değil, maddi imkansızlıklar" dedi. - İSTANBUL

Kenan Sofuoğlu, Avrupa, EFE, Güncel

Kaynak: İHA

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