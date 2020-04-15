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Eyüpsultan Kaymakamlığı hükümet konağında sosyal mesafe çizgisi çekti

Eyüpsultan Kaymakamlığı, vatandaşların sosyal mesafe kuralına uyması için hükümet konağında işaretleme yaptı.

15.04.2020 12:56 | Son Güncelleme: 15.04.2020 13:30
Eyüpsultan Kaymakamlığı hükümet konağında sosyal mesafe çizgisi çekti
Eyüpsultan Kaymakamlığı, vatandaşların sosyal mesafe kuralına uyması için hükümet konağında işaretleme yaptı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında kaymakamlıkta işleri olan vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uyması amacıyla bina içine ilçe kaymakamlığı tarafından sarı şerit çekildi. Ayrıca vatandaşların duracakları yerlere işaret konuldu.
Vatandaşlar bu mesafede durarak, memurların işlemlerini tamamlamasını bekledi.
Eyüpsultan Kaymakamlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hükümet konağımızda sosyal mesafe, işaretleme ile belirlendi. Belirtilen sosyal mesafeye uymakta gösterdikleri özen için, Eyüpsultanlı hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Hükümet, Güncel
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