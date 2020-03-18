Eyüpsultan sokak sokak temizlenip dezenfekte ediliyor
Eyüpsultan Belediyesi ilçe genelinde tüm cadde ve sokaklarda, temizlik ve dezenfeksiyon işlemi yapmaya devam etti.
18.03.2020 16:51 | Son Güncelleme: 18.03.2020 16:52
Eyüpsultan Belediyesi ilçe genelinde tüm cadde ve sokaklarda, temizlik ve dezenfeksiyon işlemi yapmaya devam etti.
Eyüpsultan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ve özel olarak kurulan dezenfeksiyon ekibi tüm ilçede korona virüsü salgını nedeniyle çalışma başlattı. Ekipler her gün düzenli olarak ilçenin farklı mahallelerinde temizlik ve dezenfeksiyon yapıyor. Çalışmalarda önce cadde, sokaklar, çöp konteynerleri, apartman girişleri yıkanıyor, ardından özel solüsyonlarla dezenfekte ediliyor. Bu çalışmalar kapsamında ilk olarak Yeşilpınar, Defterdar ve Kemerburgaz Mahallesi'nde dezenfeksiyon ve temizlik yapıldı. 3 ayrı ekip halinde sürdürülen çalışmada cadde ve sokaklar tankerlerle yıkandı, süpürge araçlarıyla süpürüldü ve dezenfeksiyon ekibi tarafından ilaçlandı. Bu çalışmalar virüs tehdidi ortadan kalkana kadar tüm mahallelerde periyodik olarak her gün devam edeceği belirtildi. - İSTANBUL
Eyüpsultan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ve özel olarak kurulan dezenfeksiyon ekibi tüm ilçede korona virüsü salgını nedeniyle çalışma başlattı. Ekipler her gün düzenli olarak ilçenin farklı mahallelerinde temizlik ve dezenfeksiyon yapıyor. Çalışmalarda önce cadde, sokaklar, çöp konteynerleri, apartman girişleri yıkanıyor, ardından özel solüsyonlarla dezenfekte ediliyor. Bu çalışmalar kapsamında ilk olarak Yeşilpınar, Defterdar ve Kemerburgaz Mahallesi'nde dezenfeksiyon ve temizlik yapıldı. 3 ayrı ekip halinde sürdürülen çalışmada cadde ve sokaklar tankerlerle yıkandı, süpürge araçlarıyla süpürüldü ve dezenfeksiyon ekibi tarafından ilaçlandı. Bu çalışmalar virüs tehdidi ortadan kalkana kadar tüm mahallelerde periyodik olarak her gün devam edeceği belirtildi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler : Eyüpsultan Belediyesi, Güncel
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